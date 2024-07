Filha de humorista do SBT é vítima de assalto em São Paulo

A filha do humorista Santos, do SBT, foi vítima de um assalto em São Paulo nesse domingo (7), no Ibirapuera, região nobre da capital. Um trio armado rendeu ela e outras quatro mulheres e rasparam as suas contas bancárias por meio de Pix e empréstimos, além de fugirem com os celulares das vítimas.

Santos relatou o ocorrido em suas redes sociais. "Minha filha e suas amigas de trabalho, foram trabalhar às 7 da manhã no Ibirapuera e foram abordadas por esses 4 marginais que a sociedade chama de vítima, fizeram Pix e empréstimos, fora o trauma psicológico", disse Irã Ferreira, o Santos.

Um vídeo do momento foi publicado no Instagram. Nos comentários, as pessoas se solidarizam com a filha e condenam os suspeitos.

A ação inicia com dois deles chegando de moto. Um desce, anuncia o assalto com arma apontada às vítimas e depois recolhe os aparelhos, enquanto os outros comparsas se juntam.