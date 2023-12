Filha de Ana Maria Braga rebate críticas e nega ser antivacina

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, fez uma transmissão ao vivo no Instagram para se defender e dizer que não é antivacina. Na quarta-feira (13), a professora de ioga chamou de “agenda satanista” a imunização contra a Covid-19 e que considera um “absurdo” a campanha de vacinação do Ministério da Saúde.

“Cada um tem o direito de escolher o que coloca no próprio corpo, vacina é vida para você, mas pode não ser para outras pessoas. Salvou vidas com certeza, mas realmente não para a transmissão do vírus, começa por aí”, disse ela na live.

Veja também

Mariana também afirmou que a obrigatoriedade deveria ser questionada em nome da liberdade. Ela ainda demonstrou ser contra a obrigatoriedade de vacinação para crianças.

“As pessoas têm que ter opção, saúde é um assunto pessoal e intransferível, muito importante termos direito à liberdade”.

A vacinação contra Covid-19 não é obrigatória em território brasileiro, mas indicada para o controle da disseminação do vírus e agravamento do quadro.

Recentemente, Mariana virou notícia ao dizer que iria “intuir” o nome da filha após o nascimento dela, que aconteceu em novembro.