Filha de Ana Maria Braga explica porque ainda não escolheu nome para a bebê que está esperando

A professora de yoga Mariana Maffeis, filha mais velha de Ana Maria Braga, deu à luz a sua quarta-filha na última segunda-feira (13) e explicou nas redes sociais porque ainda não escolheu um nome para a bebê.

“Ainda estamos intuindo o nome dela. Agradeço muito as palavras tão generosas de todos”, publicou ela no Instagram, em resposta a um seguidor.

Mariana teve um parto ecológico, na companhia do marido, o mestre Badarik González. Ela tinha uma parteira de prontidão, mas como tudo correu bem, a profissional só foi chamada após o nascimento.

A filha de Ana Maria é adepta à filosofia Vedanta Vaishnava, por isso, vive uma rotina natural em meio à natureza. Ela é mãe de mais três filhos: Joana, de 12, e Maria, de 9 — de sua relação com o ex, Paschoal Feola -- e Varuna, de 2, com o atual marido.

Seguida por mais de 95 mil pessoas no Instagram, a professora de yoga detalhou seu último parto na rede social. “Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar”.