Festival de Veneza 2024: veja os looks dos famosos no tapete vermelho

A 81ª edição do festival de Veneza se encerra neste sábado (7). Ao longo dos onze dias de evento, diversas celebridades marcaram presença, como Lady Gaga, Jenna Ortega e Fernanda Torres.

Além da exibição dos filmes, um dos momentos aguardados é o desfile dos famosos no tapete vermelho. A seguir, confira os principais looks do Festival de Veneza.

LOOKS DO FESTIVAL DE VENEZA

A atriz Fernanda Torres optou por um vestido longo e sem alças do estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch. Ela é a protagonista do filme "Ainda Estou Aqui", que foi aplaudido por mais de dez minutos após sua exibição.

Legenda: Fernanda Torres no Festival de Veneza Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

Lady Gaga, que atua no filme "Coringa: Delírio a Dois", surgiu com um vestido de alta-costura da Dior, além de ter usado um adereço na cabeça, criado pelo designer irlanês Philip Treacey no início dos anos 2000 para a editora de moda britânica Isabella Blow.

Legenda: Lady Gaga usou Dior no Festival de Veneza Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Quem também escolheu vestir Dior foi a atriz Jenna Ortega, que integra o elenco de "Os Fantasmas Ainda se Divertem". Ela surgiu com um vestido vermelho com referências ao look usado por Lydia Deetz (Wyona Rider) no primeiro filme da franquia, lançado em 1988. Já Winona Ryder, que também faz parte do elenco do longa, surgiu ao lado de Jenna Ortega usando Chanel.

Legenda: As colegas de elenco Jenna Ortega e Winona Ryder foram fotografadas juntas no tapete vermelho Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

A atriz Julianne Moore brilhou no tapete vermelho com um vestido todo de lantejoulas da Bottega Veneta. Ela estrela "The Room Next Door", o primeiro filme em inglês do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.

Legenda: Julianne Moore no Festival de Veneza Foto: Marco BERTORELLO / AFP

Quem também chamou atenção foi o próprio Pedro Almodóvar. Vestindo a marca espanhola Loewe, ele usou um terno trespassado rosa salmão, complementado com um broche de penas douradas que descia por toda a extensão da lapela, além de óculos de sol.