Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez do 1º filho com Cássio Reis

A atriz Fernanda Vasconcellos anunciou, em publicação na manhã desta sexta-feira (11), que está grávida do primeiro filho. Junto do marido, o ator Cássio Reis, ela contou sobre o início da gestação nas redes sociais.

"Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas, quando a gente leu 'grávida', escrito no visor. Isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente!", disse ela na legenda da postagem.

Legenda: Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciaram a novidade nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Cássio també é pai de Noah, de 14 anos, fruto do casamento com a atriz Danielle Winits. Nas redes, ele também comemorou a novidade. "Que emoção é descobrir uma nova vida de um jeito preciso, com segurança e confiança. Estamos grávidos! Agora sonhamos com novas histórias pra contar através de outro coração", escreveu.

Relacionamento antigo

Fernanda e Cássio anunciaram o relacionamento amoroso oficialmente em 2013, ainda durante as gravações da novela 'Sangue Bom'.

Em 2015, eles se separaram brevemente, mas depois reataram o romance e estão juntos desde essa época. Durante a quarentana por conta da pandemia de Covid-19, Fernanda falou sobre o estreitamento do laço entre os dois.

"Ficamos mais unidos. Nosso encontro é de muito amor e parceria", pontuou a artista na época.