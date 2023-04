Fernanda Souza apresenta novo reality show da Netflix

Fernanda Souza revelou nesta terça-feira (11) seu novo projeto com a Netflix, o reality show “Ilhados com a Sogra”. No vídeo publicado no Instagram da apresentadora, é possível ver alguns detalhes do programa.

Seis casais acham que vão competir juntos por um grande prêmio. No entanto, ao chegar no programa, eles descobrem que suas duplas na competição são as sogras.

Na legenda do vídeo, Fernanda destaca que o programa é 100% brasileiro. “Como é que ninguém tinha pensado em fazer um reality com essa figura tão emblemática da sociedade? Competição, filhos, mães, casais, treta, praia, superação e Fernanda Souza… Tudo no mesmo reality”, escreveu ela.

Nas imagens, não é possível ver o rosto dos participantes. Fernanda também não revelou a data de estreia do programa.

Fernanda Souza também já apresentou o reality "Iron Chef Brasil" na Netflix, ao lado de Andressa Cabral. A atriz é conhecida nacionalmente por interpretar a Mili, do remake nacional de Chiquititas, entre 1997 e 1998.