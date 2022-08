Fazenda de Ezra Miller é vasculhada por policiais em busca por mulher e três crianças desaparecidas

Alvo de uma série de acusações policiais, o ator Ezra Miller teve a fazenda onde mora visitada por policiais nesta quinta-feira (11), com o intuito de buscar o paradeiro de uma mulher e três crianças desaparecidas. O artista é considerado suspeito no caso.

A polícia estadual de Vermont, nos Estados Unidos, foi responsável pelas buscas feitas na propriedade, após ordem do Ministério Público. Segundo a revista Rolling Stone, a família estaria com Miller desde abril deste a e a mulher, que tem 25 anos, chegou a afirmar ter sido resgatada por ele de um relacionamento abusivo no Havaí.

Na semana passada, com base em um depoimento de um assistente social, a procuradoria local pediu a transferência da custódia das três crianças para o estado.

Após tentativas de cumprimento da ordem, mas sem sucesso, Ezra Miller teria afirmado que a mãe e as crianças não estavam mais hospedados no local há pelo menos dois meses. Entretanto, a informação não bate com a versão dada pelo assistente social.

Publicações nas redes

Conforme a autoridade, a mulher ainda teria feito publicações da propriedade em julho desde ano, contradizendo a versão do ator. Selfies tiradas dentro da casa teriam sido excluídas das redes sociais.

Fora a acusação sobre o desaparecimento, Ezra Miller também foi acusado de roubo por invasão a casa de um morador local em maio. De lá, ele teria supostamente levado várias garrafas de bebida.

Além disso, o ator de 29 anos é acusado de agredir, drogar e manipular Tokata Iron Eyes, uma jovem de 18 anos. Segundo os pais da moça, o abuso teria se iniciado ainda durante a adolescência dela.