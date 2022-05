Fãs elogiam advogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, por interrogatório de Amber Heard

Em meio ao julgamento de Johnny Depp contra a ex-esposa, Amber Heard, uma pessoa que também se destacou foi a advogada de Depp, Camille Vasquez. Ela foi elogiada pelos fãs do ator pelo interrogatório de Amber.

Camille foi incisiva e, segundo internautas apontaram, até agressiva quando interrogou a atriz: "Quero eu crescer quero ser igual à advogada do Johnny Depp".

Os elogios começaram na última terça-feira (17), em mais um dia de julgamento. No interrogatório, Heard, de 36 anos, negou as acusações de que seria a instigadora da violência no casal, em um casamento que durou de 2015 a 2017.

O protagonista da franquia "Piratas do Caribe" acusa a ex de arruinar sua reputação e sua carreira em um artigo do Washington Post de 2018 no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".

Interrogatório

“É seu testemunho sob juramento que você nunca agrediu o Sr. Depp como a primeira agressora?”, perguntou Camille Vasquez a Amber.

"Tentei me defender quando pude", insistiu a atriz. "Mas foi depois de vários anos sem me defender."

"Houve muitas vezes em que eu usei meu próprio corpo para me defender, e isso incluía me debater como desse se isso significasse conseguir fugir, com certeza", disse Heard.

Em uma gravação de áudio ouvida pelo júri, Heard admitiu ter brigado fisicamente com Depp em uma ocasião, mas insistiu que não o agrediu: "Você está bem. Eu não te machuquei. Você é um bebê".