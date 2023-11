Família de Shaolin revela famosos que ajudaram em tratamento do humorista após acidente; veja vídeo

Lucas Veloso e Laudicéia, o filho e a esposa de Shaolin, respectivamente, relataram alguns nomes das pessoas que ajudaram o humorista após o acidente que ele sofreu e durante seu tratamento. Em vídeo publicado no Instagram, no sábado (11), o rapaz citou famosos como Faustão, Joelma, Leonardo, além de amigos anônimos. Eles contribuíram, de diferentes maneiras, após a trágica colisão, em 2011, que deixou o artista acamado.

O filho do comediante destacou que o ex-governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, foi "a pessoa de Cássio e não o político que ajudou Shaolin". Também foram mencionados o empresário Roberto Santiago e outros donos de negócios da Paraíba.

Ainda segundo Lucas Veloso, o apresentador Rafinha Bastos dedicou a arrecadação de um show inteiro em Campina Grande em doação a Shaolin. Outro a ajudar foi o sertanejo Leonardo que, segundo a família Veloso, pegou avião e foi a Campina Grande para conversar com o artista. "Leonardo é um ser humano absurdo. Ele pagou a UTI aérea para Shaolin voltar para casa. Na época, custou R$ 140 mil", completou Laudiceia Veloso.

Lucas lembrou que a Record manteve o contrato de Shaolin, o que também ajudava a pagar o seu tratamento. Outros nomes também foram citados: os apresentadores Tom Cavalcante e Ana Hickmann.

Relembre

Shaolin sofreu um acidente em 18 de janeiro de 2011 na rodovia federal BR-230, em Campina Grande. No mesmo dia, foi socorrido e internado no Hospital de Emergência e Trauma da cidade. Pouco tempo depois, foi transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde foi submetido a cirurgias e ficou internado por cerca de cinco meses.

O motorista do caminhão envolvido no acidente, Jobson Clemente, foi condenado no mesmo ano a dois anos em regime aberto, pena que foi convertida em prestação de serviços à comunidade e pagamento de três salários mínimos. Em 2012, o Ministério Público chegou a pedir revisão da pena, considerada muito branda, mas o pedido foi negado em outubro de 2015.

Ainda em 2015, quatro anos após o acidente que o deixou em coma, Shaolin conseguia se comunicar e interagir com a família por meio de "expressões faciais e dos olhos", conforme relatou sua esposa na época. Mesmo assim, ele teve uma piora de seu quadro de saúde e morreu em 14 de janeiro de 2016, aos 44 anos, após uma parada cardiorrespiratória.