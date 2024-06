Fabiana Justus comemora Dia dos Namorados no hospital com o marido: 'Na alegria e na tristeza'

A influenciadora digital Fabiana Justus comemorou o Dia dos Namorados, nesta terça-feira (12), com o marido no hospital onde está internada, em São Paulo. Ela postou uma foto ao lado de Bruno D’Ancona e se declarou ao parceiro:

“Nosso vigésimo Dia dos Namorados. O terceiro ‘zicado’ kkk Faz parte! Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença... sempre juntos! Temos que comemorar sempre a nossa sorte por termos nos encontrado cedo e por termos tantas coisas lindas para viver juntos ainda. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, o nosso relacionamento é lindo. É a beleza no meio de qualquer caos. Eu te amo! Meu porto seguro! My rock! Que venham os próximos 50 (no mínimo) Dia dos Namorados (e tomara que sem zicas kkkk)”, escreveu no Instagram

Fabi passou recentemente por um transplante de medula óssea, e foi internada na terça-feira (11). No entanto, ela tranquilizou os seguidores e explicou que é comum acontecer internações no período de 100 dias pós-transplante. Desde que descobriu o câncer, a influenciadora tem compartilhado os detalhes de seu tratamento nas redes sociais.