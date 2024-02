Ex-BBB Fernando Fernandes recebe alta hospitalar após cirurgia no braço

O ex-BBB Fernando Fernandes revelou através das redes sociais que recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (7). O atleta passou por uma cirurgia no braço após lesionar um tendão do tríceps.

Na segunda (5), Fernando contou que sofreu a lesão dias antes enquanto praticava kitesurf, mas não buscou atendimento médico de imediato. Ele esperou para que o braço fosse analisado durante o check-up que teve dias depois do acidente em um hospital da Rede Sarah, destinado ao atendimento de vítimas de politraumatismo e problemas locomotores.

"Não me dei conta da gravidade da lesão, então segui a vida 'normalmente', ou melhor, segui a vida suportando essa dor, como de costume fui levando, já que tinha consulta marcada no Sarah pra fazer meu 'check up' anual, deixei pra ver tudo junto, inclusive o braço lesionado", contou.

No local, ele passou por exames e recebeu o laudo de ruptura do tendão do tríceps no braço direito. "Na hora bateu aquele desespero pois ja vi o tamanho do problema que viria pela frente, afinal meus braços tem um papel bem importante na minha vida", comentou o atleta, que ficou paraplégico após um acidente automobilístico em 2009.

Ele passou pela cirurgia na terça-feira (6). “Acabei de voltar da sala de cirurgia, eu ainda estou groguinho, groguinho. E agora que eu me dei conta, as duas pernas não funcionam e agora um braço momentaneamente parado, braço esquerdo, você vai ter que trabalhar dobrado, triplicado, quadruplicado”, falou através dos stories do Instagram.