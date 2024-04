Estreia de 'A Grande Conquista 2' é marcada por divisão da Vila; saiba quem ficou em cada casa

A Grande Conquista 2 estreou nessa segunda-feira (22), na tela da Record TV, com o início da fase Vila, em que os 100 participantes foram divididos em três casas — Laranja, Azul e Verde. Nessa etapa, os competidores enfrentam diversas provas para convencer o público de que merecem uma das 20 vagas da próxima fase do reality show: a Mansão.

Durante o primeiro episódio, as celebridades e os anônimos se enfrentaram na Prova Especial, que definiu a divisão das residências, além de garantir premiações, brigas, perrengues e o início da formação da primeira Zona de Risco. As informações são da coluna Splash, do portal Uol.

Apresentada por Raquel Sheherazade, a atração também teve desfalque: a vileira Ysani acabou ficando de fora da estreia após testar positivo para Covid-19.

Na ocasião, também foram escolhidos os Donos das Vilas: Madshow (casa Verde), Claudinha (casa Azul) e Cacau (casa Laranja).

Enquanto isso, João Hadad foi o primeiro vileiro indicado para a Zona de Risco. A escolha o irritou, já que a indicação de MC Jey Jey seria "sem motivos".

A fase de Vila deve durar, ao todo, 19 dias, em que os participantes serão eliminados ao longo de cinco rodadas de berlinda. No fim, sobrarão 20 deles, que serão encaminhados para a fase da Mansão.

Premiações

Fábio Gontijo ganhou três colchonetes, que decidiu distribuir para Dona Geni, Hadad e brincou que o terceiro seria para quem aceitasse dividi-lo com ele. No entanto, Aline Bina mudou a ordem e redistribuiu os itens, dando o de Hadad para Palhaço e o de Gontijo para Ingrid.

Madshow conquistou R$ 5 mil e deu mais R$ 5 mil para Danilo. Porém, Vivi Fernandes acabou tirando a quantia de Danilo e entregou para Edlaine.

Jéssica recebeu pizza de prêmio e decidiu dividir a comida com Hadad, Gaby, Tai, Heitor e Maicon.

Enquanto alguns receberam vantagens, teve vileiro que já teve problemas. Por escolha de Gaby, a casa Verde, que tem mais regalias que as demais, ficará 24 horas com a luz acesa e receberá menos comida.

Veja em qual casa cada participante ficou



Casa Laranja (47 vileiros e cinco acomodações)

Amanda Martins, Ana K, Anahi, Billy Santana, Breno Pavarini, Bruninho Mano, Brunna Bernardy, Cacau Luz, Cel, Charles Daves, Claudia Baronesa, Danilo, Dona Geni, Fábio Gontijo, Fabrício, Fellipe Villas, Flavinha Cheirosa, Fran Sabino, Gaby, Hanny, Heitor, Ingrid, João Hadad, Jo Werner, Kadu Rodrigues, Kaio Perroni, Leonardo Saavedra, Lippe, Lizi Gutierrez, Luciana Mirihad, Madshow, Márcia Barroz, MC Mari, Michelle, Nemo, Neuma, Raphinha, Ratinho, Ricardo Costa, Sandrão, Tatiane Melo, Theo Black, Uarzancler, Vanessa, Vinigram, Wellen e Ysani.

Casa Azul (33 competidores e sete camas)

Ana Paula, Andreia de Andrade, Biel Azevedo, Bruno Canaan, Bruno Danese, Cibelle Mestre, Clevinho Santana, Dani Bavoso, Fernando Sampaio, Gabriella Rossi, Graci Zermiani, Gustavo Mustafe, Hideo, Izumed, Jaline Araújo, MC Jey Jey, Jonas Bento, Jordana, Lucas de Albú, Luciano, Luiza Aragão, Maizy Magalhães, Manoelzinho, Matteus Destri, Maysa Reis, Nadya França, Nathana Britto, Nelsão Fênix, Taty Pink, Thiago Cirillo, Thiago Luz, Vini Sassone e Vivi Fernandez.

Casa Verde (20 pessoas e 9 acomodações)

Aline Bina, Bifão, Bruno Cardoso, Carolina Roland, Cátia Paganote, Claudia Carmo, Di Silva, Edlaine, Guipa, Jéssica Marisol, João Pinto, Marcus Cowboy, Michael, Poliana Roberta, Preta Praiana, Rita Assumpção, Ste Carvalho, Thay Sampaio, Vinicius Venturini e Will Rambo.