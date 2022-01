Esposa de Hulk Paraíba exibe barrigão de grávida em Trancoso

O atacante Hulk e a esposa, Camila Ângelo, revelaram momentos das férias em Trancoso (BA), nesta quarta-feira (12). No Instagram, eles publicaram fotos em passeio de barco. A companheira do atleta exibiu o barrigão de grávida.

O casal aguarda a chegada de Zaya, a primeira filha do casal. "Passeio incrível aqui em Trancoso", escreveu Hulk na legenda do post.

O jogador do Atlético-MG segue de férias e viajou pelos Estados Unidos no fim do ano passado. A família passeou por Miami e visitou os parques da Disney, em Orlando, ao lado de Ian, Tiago e Alice, herdeiros mais velhos de Hulk.

As fotos do casal em Trancoso receberam mais de 190 mil curtidas.