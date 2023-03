Especial sobre Fausto Nilo será exibido na TV Verdes Mares neste sábado (4)

O cearense Fausto Nilo, de 78 anos, será homenageado em um especial na TV Verdes Mares neste sábado (4). A vida e a obra do artista serão celebradas em programação com uma nova geração de cantores, que vão interpretar os maiores sucessos dele.

"Todos Cantam Fausto Nilo" irá ao ar após o programa "Altas Horas". Gravado na Casa de Vovó Dedé, em Fortaleza, o especial perpassará pelas diferentes fases do cearense de Quixeramobim, compositor, arquiteto e poeta.

Lorena Nunes, Camila Marieta, Freitas Filho, Nonato Lima, Isabela Serpa, Cleane Sampaio, Felipe Adjafre e Dinho da banda Acaiaca participam do programa. Os artistas vão interpretar as músicas de Fausto, que também aparecerá no especial, com depoimentos intercalados a cada canção.

Obras de Fausto Nilo

Fausto Nilo foi ligado ao Pessoal do Ceará na década de 1970 e escreveu músicas para diversas novelas, além de cantar e compor para nomes da MPB como Maria Bethânia, Fagner, Gal Gosta, Elba Ramalho, Moraes Moreira e Lulu Santos.

Serviço

