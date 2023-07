Erica Mindegaard, que supostamente traiu o marido com Axl Rose, nega relacionamento 'distorcido'

A brasileira Erica Mindegaard, acusada de trair o marido após ser vista em um restaurante com o cantor Axl Rose, revelou ter sido vítima de racismo e xenofobia nesta semana. Por meio das redes sociais, ela expôs os comentários preconceituosos que vem recebendo com a repercussão do caso. O encontro entre ela e o artista aconteceu no dia 16 de junho, na Dinamarca.

Em um vídeo que viralizou na internet, Erica e o cantor do Guns N' Roses aparecem sorrindo, conversando e trocando abraços.

A enfermeira e estudante de medicina se defendeu das acusações afirmando que os dois nunca tinham se visto e que a conversa foi totalmente por acaso. Em entrevista ao portal g1, Erica disse ainda que o marido dela estava no mesmo bar e acompanhou o encontro.

"Meu marido tinha me convidado pra tomar um drink e fomos em um bar que sempre frequentamos, super reservado, que é um anexo de um hotel cinco estrelas. De repente, subiu o Axl com a banda porque eles iriam tocar em um festival de rock que iria tocar aqui. As pessoas olharam, reconheceram ele, e meu esposo comentou comigo", afirmou.

Assista ao vídeo

Desmentindo os boatos de traição, ela diz que o encontro foi amigável e, em nenhum momento, ela e o cantor 'ficaram'.

"Quando eu fui ao banheiro, um segurança me parou, e disse que o Axl Rose queria falar comigo. Eu fiquei tipo 'ahn?'. Ele fazia mesmo um sinal com a mão. Então eu fui. Quando eu cheguei, ele foi super carinhoso, respeitoso, e disse que amava o Brasil", disse.

Ainda segundo Erica, Axl chegou a perguntar se ela era comprometida, quando prontamente respondeu que era casada.

"Em um momento, ele perguntou sobre mim, se eu estava acompanhada... mas eu falei que era casada. Então ele segurou na minha mão, me deu um abraço e um beijo no rosto. O vídeo que tem é muito nítido, onde ele me abraça, me beija de um lado, eu beijo de outro. Houve um contato de rosto, nada na boca", reforça.

A repercussão do vídeo foi tão grande que até os familiares de Erica, no Maranhão, foram alvo de ataque, assim como o marido.

A Comissão de Direitos Humanos da OAB-MA informou que denunciará os comentários de ódio ao Ministério Público e ao Ministério Público Federal pelos crimes de racismo, xenofobia e difamação.

Conforme o órgão, a Justiça será acionada tanto na esfera cível, quanto na criminal, em busca de reparar os danos morais e materiais sofridos por Erica.