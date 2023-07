Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Giulia Garcia deve ser a próxima eliminada do reality A Grande Conquista, conforme aponta a enquete do Diário do Nordeste. A atriz enfrenta a Zona de Risco com Gyselle Soares, Murilo Dias e Sandra Melquiades. A berlinda foi formada nesta terça-feira (11).

Legenda: Giulia Garcia deve ser a próxima eliminada do reality A Grande Conquista Foto: Reprodução

Conforme parcial, Guilia aparece com 17,3% dos votos. Em seguida está Murilo (20,1%), Sandra (27,4%) e Gyselle (35,2%). O próximo eliminado deve deixar o reality nesta quarta-feira (12).

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Giulia e Ricardo Villardo, os Donos da Mansão, decidiram em consenso indicar Sandra à Zona de Risco.

Os conquisteiros fizeram uma votação aberta na própria sala. Giulia levou cinco votos e foi a segunda indicada à berlinda.

Gyselle ocupou a terceira vaga na Zona de Risco após também levar cinco votos. O quarto lugar da berlinda foi ocupado por um competidor escolhido por Sandra que puxou Murilo.