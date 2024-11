Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta quem deve sair do reality show

A professora Camila Moura pode ser a terceira eliminada de "A Fazenda 16", da Record TV, nesta quinta-feira (31). Segundo a parcial atualizada da enquete realizada pelo Diário do Nordeste, ela recebeu o menor número de votos e aparece apenas com 28,45% da preferência do público.

A peoa divide a berlinda com Yuri, que vem logo depois com 30,54%, e Sacha, o favorito entre os leitores, com 41,01%, para continuar no reality rural. No total, a enquete contou com 73.262 votos.

Legenda: Camila recebeu a menor quantidade de votos dos leitores Foto: Reprodução

A roça foi definida após Luana vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (30).

Esta enquete não interfere no resultado oficial da roça, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a formação da Roça

Na terça-feira (29), a dinâmica começou com Zé Love, que venceu a Prova de Fogo e teve que escolher entre o Poder Laranja e o Branco, que interferem diretamente na formação da Roça. O peão escolheu o Poder Branco e deu o Poder Laranja para Sidney.

Em seguida, foi a vez do fazendeiro da semana, Gilsão, indicar alguém para a zona de eliminação. Ele escolheu Yuri. Após a decisão dele, foi a vez dos peões votarem entre si.

Sacha foi o mais votado pela casa e ocupou o segundo lugar da roça. Ele pôde puxar um dos moradores da Baia para a zona de eliminação, indicando Camila Moura.

Na sequência, o Poder Laranja foi revelado: não haveria resta um e Sidney precisaria indicar três pessoas para ir para a berlinda, sendo que o fazendeiro decidiria quem seria o quarto roceiro. Ele optou por Gui, Vanessa e Luana. Então, Gilsão escolheu a última.

O Poder Branco foi um prêmio de R$ 5 mil para Zé Love e para o peão que ele escolhesse. Ele optou por presentear Gilsão.

A Prova do Fazendeiro aconteceu nesta quarta (30) e Luana foi a vencedora, garantindo a imunidade e se livrando da berlinda. Com isso, Camila, Sacha e Yuri formaram a sexta roça.