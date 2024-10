Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta favorito do público para fazendeiro da semana

O participante Fernando deve ser o segundo eliminado do reality "A Fazenda 16", segundo parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste na noite desta quarta-feira (2). O peão menos votado para permanecer no programa vai deixar a atração hoje.

Além de Fernando, os competidores Juninho e Júlia Simora estão na segunda roça, que foi formada após Flor vencer a Prova do Fazendeiro nessa quarta (1º).

Veja ranking da enquete do Diário do Nordeste

Júlia Simora: 23,2% (340 votos)

23,2% (340 votos) Juninho: 58% (850 votos)

58% (850 votos) Fernando: 18,8% (275 votos)

No total, a pesquisa registrou 1.465 votos de leitores. Vale lembrar que a enquete do DN não interfere no resultado oficial do programa.

Como foi a formação da Roça?

A dinâmica começou com Sacha, que venceu a primeira Prova de Fogo, escolhendo entre o Poder Laranja e Branco, que interferem diretamente na formação da Roça. O peão escolheu o Poder Branco e deu o Poder Laranja para Larissa. No entanto, os jogadores acabaram trocando sinais, quebrando o regulamento da dinâmica. Com isso, os poderes foram cancelados.

Em seguida, a Fazendeira da semana, Flor Fernandez, iniciou a dinâmica indicando uma pessoa direto para a roça. A atriz escolheu Julia Simoura, que havia indicado Flor na primeira roça da temporada.

Após a decisão da fazendeira, foi a vez de os peões votarem entre si. Larissa, Babi, Yuri e Zaac estão na Baia e não puderam ser votados nesse momento.

Com 11 votos, Juninho foi o mais votado e ocupou a segunda vaga da Roça. Em seguida, ele teve a chance de puxar alguém da Baia (Larissa, Babi, Yuri ou Zaac), e escolheu Larissa. Na dinâmica do "Resta Um", Fernando ficou por último e, por isso, ocupou o quarto banco. Ele teve a chance de vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro e escolheu vetar Larissa.