Quem venceu o Estrela da Casa? Saiba qual participante ganhou reality show e levou prêmio milionário

O sertanejo Lucca venceu o reality show Estrela da Casa, na noite dessa terça-feira (1º), ao receber a maioria dos votos (41,13%) para ser campeão. O resultado confirmou o indicado pela enquete do Diário do Nordeste.

Ao ganhar o programa, ele levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão, além de um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo País. Com os itens ele poderá seguir o sonho da carreira solo, já que compunha uma dupla musical com o irmão mais velho, Juann, há 10 anos.

Veja também Zoeira John Amos, ator de 'Um Príncipe em Nova York' e 'Duro de Matar 2', morre aos 84 anos Zoeira Quem está na roça? Veja como foi votação de 'A Fazenda' nesta terça (1º) Zoeira 'Volta por cima': Lindomar morrerá após grave acidente de ônibus; veja bastidores da cena

Lucca disputou a final da atração com Matheus Torres e Unna X, que respectivamente ficaram com o segundo e o terceiro lugar, ao receberem 34,82% e 15,86% da preferência. Leidy Murilho ficou em quarto, com 8,69%.

Apesar de o prêmio milionário ter ido para o vencedor do reality show, os demais finalistas não saíram do programa com a conta zerada. Na verdade, ao longo da disputa, Lucca e os demais do top 4 conseguiram acumular saldos.

Quanto cada finalista ganhou

Leidy Murilho acumulou R$ 12.916;

Lucca acumulou R$ 10.582 e, ao vencer, recebeu mais R$ 1 milhão, totalizando R$ 1.010.582;

Matheus Torres acumulou R$ 34.795;

Unna X acumulou R$ 20.516.

No palco da final, ao longo da noite, Lucca cantou os hits como “Quando a Bad Bater” e “Erro Gostoso”. Na apresentação como campeão, ele interpretou o sucesso "Cuida Bem Dela", canção que rendeu a ele o título de Hitmaker durante a primeira semana do reality.

Legenda: Com o resultado, cantor goiano deve realizar sonho de seguir carreira solo Foto: reprodução/TV Globo

Na abertura do Estrela da Casa, os finalistas ainda cantaram com os ex-participantes a música "Anunciação", de Alceu Valença.