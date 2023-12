Enquete A Fazenda: parcial aponta quem deve sair do reality show em roça especial

Nadja Pessoa e Márcia Fu podem ser as próximas eliminadas de "A Fazenda 2023", conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. Os dois participantes menos votados pelo público deixam o reality show neste sábado (16), em roça especial.

Nadja tem 4,25% dos votos e Márcia, 8,66%. A enquete do Diário do Nordeste passa dos 13 mil votos.

A décima roça do reality show da RecordTV é disputada por Jaquelline, WL, Nadja, Márcia Fu e Shay. A eliminação será no programa deste sábado.

Como foi a formação da roça?

Na última quinta-feira (14), após a eliminação de Cezar Black e Radamés, os peões foram divididos em duplas e precisaram enfrentar uma série de desafios. Jaquelline, WL, Nadja e Márcia Fu perderam a dinâmica e acabaram na zona de eliminação.

Na quinta-feira (15), Adriane Galisteu revelou aos peões que a roça seria quíntupla.

Uma votação foi organizada, e Shay acabou sendo o mais indicado. Com isso, a roça foi formada, com Jaquelline, WL, Nadja, Márcia Fu e Shay na disputa pela preferência do público.

"A Fazenda" vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45, e aos sábados e domingos, às 23h.