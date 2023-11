Enquete A Fazenda 2023: parcial da votação aponta quem sai do reality

Henrique Martins pode ser o próximo eliminado de "A Fazenda" 15, segundo aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. O participante foi o menos votado pelos leitores, que opinaram quem deve permanecer na disputa pelo prêmio do reality show.

O peão recebeu 1.603 votos, cerca de 9.4% da quantidade total. Ele disputa a roça com Jaqueline Grohalski, que recebeu 8.834 votos, cerca de 51,6%, e Lucas Souza, que recebeu 6.684, que representa 39%.

Legenda: Enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado final Foto: Reprodução

Diferente de outros realities, a Fazenda elimina o participante menos votado pelo público.

O resultado deve ser anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu na noite desta quinta-feira (9), a partir das 22h45, na Record TV. A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado do programa.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Na terça-feira (7), o fazendeiro Shay indicou Jaqueline para a zona de eliminação. Já Nadja recebeu mais votos e foi a segunda a entrar na berlinda. Ela puxou Yuri Meirelles da baia.

No Resta Um, Henrique levou a pior e ocupou o quarto banco.

Ao receber o poder laranja, Cezar Black teve a chance de trocar o segundo roceiro por qualquer outro peão da sede. Com isso, Nadja saiu da zona de eliminação e Black colocou Lucas no lugar dela.

Ao vencer a Prova do Fazendeiro, Yuri se livrou da zona de eliminação, que agora é oficialmente formada por Lucas, Jaqueline e Henrique.