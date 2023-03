Enquanto irmã está confinada para repescagem do BBB 23, gêmea de Key Alves anuncia morte do avô

Keyt Alves, irmã gêmea de Key Alves, publicou no Instagram uma foto, na manhã desta segunda-feira (20), do avô das duas e deu a notícia que ele faleceu.

“Já estamos com saudade do senhor, vovô. Descanse em paz”, escreveu ela na legenda da imagem. Em seguida, Keyt, que também é atleta de vôlei, compartilhou uma foto chorando.

Key, que estava participando de um intercâmbio do “La Casa de Los Famosos”, retornou no fim de semana ao Brasil, mas já foi confinada novamente, já que está participando da repescagem do BBB 23.

Após a eliminação de terça-feira (21), será aberta uma votação para que 2 dos participantes já eliminados do reality show retornem para a casa.

O perfil oficial de Key se posicionou no Instagram e lamentou o ocorrido. A equipe da jogadora de vôlei informou que ela não foi informada sobre o falecimento por decisão da família. "Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível", escreveram.

