Elon Musk e Grimes tiveram terceiro filho, diz nova biografia do bilionário

Elon Musk e a cantora Grimes tiveram um terceiro filho, conforme nova biografia do bilionário. O casal, que se separou em 2021, já é pai de outras duas crianças. O livro do dono da Tesla, do X e do Space X, será lançado oficialmente nesta terça-feira (12). As informações são do jornal The New York Times.

A biografia foi escrita pelo jornalista Walter Isaacson, que acompanhou Musk por cerca de dois anos. O nome da criança é Techno Mechanicus e atende pelo apelido de "Tau".

Assuntos relacionados

Os nomes dos filhos do ex-casal são considerados peculiares. Em 2020, eles tiveram X Æ A-Xii (ou X) e, em 2021, o casal teve Exa Dark Sideræl, que atende por "Y". Ao todo, Musk já é pai biologicamente de 10 filhos, com três mulheres diferentes, conforme o Business Insider.

O bilionário confirmou o nome e o nascimento do novo herdeiro no X, antigo Twitter.