Elon Musk diz que não se identifica como homem cis e gera polêmica no Twitter; entenda

O bilionário Elon Musk, diretor-executivo do Twitter, teve o nome envolvido em mais uma polêmica na rede social nesta quarta-feira (28).

O CEO da Tesla afirmou que não se identifica como homem cisgênero, ou seja, que não se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu.

A discussão com seguidores começou quando Elon publicou a imagem de uma pessoa usando uma máscara de proteção com o símbolo da bandeira LGBTQIA+ e o emblema do feminismo, além dos logos do YouTube, do Facebook e do Twitter.

Do outro lado, havia um homem que carregava apenas a bandeira norte-americana em uma das mãos. Na legenda da foto, ele escreveu: "Eu não sou uma pessoa que sofreu lavagem cerebral".

Uso de pronomes

A publicação polêmica foi rebatida pela cientista e empresária canadense Danielle Fong, que perguntou quais pronomes o empresário gostava de usar.

"Não sou fã de pronomes quando alguém está dando todas as pistas visuais possíveis de que é ele ou ela, mas ainda assim insiste em dizer exatamente o que você achava que era. Eu apoio pronomes que não são completamente óbvios com base em dicas visuais", respondeu ele.

Outro internauta, que se identifica como Fred Scharmen, expôs a importância desses debates para o público LGBTQIA+.

"Nós, pessoas cis, somos explícitos com relação aos pronomes, para além das dicas visuais, para ajudar a normalizar a expressão daqueles que podem não ser cis. Simples assim", disse.

Para surpresa dos internautas, Musk respondeu: "Eu não sou cis, você que é".

O bilionário já havia se envolvido em outras discussões sobre questões de gênero e sexualidade. No início de dezembro, menosprezou o debate sobre o uso de pronomes, principalmente por pessoas trans e não-binárias.

Apesar da controvérsia, Musk tem uma filha trans, de 18 anos. Nascida como Xavier Alexander Musk, ela pediu que a chamem de Vivian Jenna Wilson, mesmo apelido de solteira da mãe, divorciada de Elon Musk em 2008.