Eliezer reconsidera decisão de não incluir sobrenome na filha: 'pode dar algum problema'

Após declarar que não colocaria sobrenome em filha, Eliezer repensa a decisão por questões burocráticas. Segundo a influenciadora Viih Tube, o ex-BBB descobriu que a ausência do sobrenome pode complicar futuras vivências com Lua, filha do casal que ainda vai nascer.

Dentre uma das dificuldades pela ausência de vínculo no registro legal é a dificuldade de realizar viagens apenas com a Lua. "O Eli achou bonitinho o nome Lua Di Felice. Acredita muito em astrologia e acha muito forte o nome, ele gostou. Agora, sinceramente, está repensando", disse.

"Acabou de descobrir que para viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema por não estar com o sobrenome no documento. Então, assim, nem a gente sabe ainda".

Além disso, a ex-sister ainda reforçou que Eliezer não vai deixar de registrar como pai no cartório. "Não se preocupem, porque nem a gente está se preocupando direito. Ele é o pai da criança, tudo lindo", acrescentou.

Por fim, ainda explicou que o 'Di Felice' vem do próprio sobrenome. "Realmente, o 'Di Felice' do meu nome eu acho muito bonito, e ele também. O povo ficou sem saber de quem é 'Di Felice', porque nem sabiam que era meu. Mas é, o 'Felicio' agora mudou para 'de Felice'", concluiu.

Não inclusão de sobrenome

Na manhã de terça, Eliezer se manifestou nas redes sociais sobre os comentários relacionados à decisão dele e de Viih Tube de não colocar o sobrenome paterno na filha do casal, Lua.

“Gente, vi que vocês questionaram bastaram sobre não colocar o meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até que insistiu que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice que significa Lua de Felicidade”, escreveu ele nos Stories do Instagram.

Eliezer Ex-BBB “O meu sobrenome no meio ia ‘cortar’ e no final o ‘de Felicidade ou di Felice’ ia virar coadjuvante já que a regra é sempre o primeiro e último nome. E é isso, para mim o nome é lindo e forte do jeito que está e eu não tenho e eu sou total desapegado de ‘ahh mas não tem meu nome’".

No Twitter, usuários opinaram sobre a decisão dos ex-BBBs.