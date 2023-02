Filha de Viih Tube e Eliezer não terá o sobrenome do pai, que explica o motivo

“Gente, vi que vocês questionaram bastaram sobre não colocar o meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até que insistiu que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice que significa Lua de Felicidade”, escreveu ele nos Stories do Instagram.

Eliezer se manifestou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (7), sobre os comentários relacionados à decisão dele e de Viih Tube de não colocar o sobrenome paterno na filha do casal, Lua .

“O meu sobrenome no meio ia ‘cortar’ e no final o ‘de Felicidade ou di Felice’ ia virar coadjuvante já que a regra é sempre o primeiro e último nome. E é isso, para mim o nome é lindo e forte do jeito que está e eu não tenho e eu sou total desapegado de ‘ahh mas não tem meu nome’, concluiu ele.