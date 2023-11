Ebony lança 'Espero que Entendam' e causa polêmica por alfinetar Baco, BK e outros rappers

A rapper brasileira Ebony causou polêmica nas redes sociais ao lançar a faixa "Espero que entendam" nessa quarta-feira (15), na qual ela alfineta rappers masculinos como BX, L7NNON, Filipe Ret e Baco Exu do Blues. A produção é uma "diss track", originada nos Estados Unidos e cujo propósito é insultar outras pessoas por meio de questionamentos e posicionamentos na letra.

Uma das partes que mais repercutiu cita Baco. Ebony fala no rap que o artista "a subestimou por ser sudestina" e depois fez um feat com Luísa Sonza: "Por favor, se manca, sustenta tua banca. Eu nem sou tua namorada e me trocou por branca”.

Escute a faixa:

Em resumo, a faixa é uma crítica à indústria machista da cena musical, principalmente dentro do movimento hip-hop rapper, historicamente dominado por homens e excludente com mulheres.

"Isso que eu estou fazendo é necessário e não vou deixar que homens limitem qual é o tamanho que mulheres podem chegar", diz a letra que encerra a canção.

Artistas apoiam Ebony

Nomes como L7NNON, Djonga e Borges já expressaram publicamente que ouviram a música. L7 fez um desabafo em seu perfil para mostrar apoio a Ebony.

"[...] Se pra nós daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, já é algo difícil, imagina pro mano que é lá do Rio Grande do Norte, imagina pra uma mina que é de outros lugares também, tá ligado? E a Ebony é uma mina que mano, eu sou fã. Uma mina talentosa à beça", disse o artista em seu perfil.

Djonga publicou um vídeo em seu perfil escutando e aparentemente gostando da faixa, e até marcou o perfil da colega de música.