Disney irá lançar documentário sobre irmã de Vitor Belfort que desapareceu há 20 anos

A Disney+ irá lançar sua primeira produção true crime, um documentário sobre o desaparecimento da irmã de Vitor Belfort, que sumiu há 20 anos. Priscila Belfort trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Rio de Janeiro, e desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, após sair do trabalho para almoçar.

A data de estreia do filme ainda não foi definida, mas Jovita Belfort, mãe de Priscila, ajudou na produção. Ela cedeu mais de duas mil horas de materiais de arquivo e fotos inéditas da filha.

“Eu tenho três netos que só ouvem falar da Priscila, e achei que estava na hora deles conhecerem a Priscila”, disse Jovita ao “F5” sobre a produção.

“Mergulhamos no universo de Priscila. Pensamos como iríamos contar esse quebra-cabeça. Porque ninguém some à luz do dia, em avenida movimentada, do nada”, disse ainda Bruna Rodrigues, uma das diretoras do documentário.

A polícia trabalha com a hipótese de homicídio, já que nunca houve um pedido de resgate, mas a família de Belfort acredita que Priscila esteja viva até hoje.

Ainda segundo Jovita, a polícia reabriu o inquérito sobre o desaparecimento devido ao documentário.