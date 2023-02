Dennis Carvalho recebe alta após mais de um mês internado

O diretor e ator Dennis Carvalho, de 75 anos, recebeu alta hospitalar e já está em casa, após mais de um mês internado, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Dennis havia sido internado no Hospital Copa Star em estado grave no dia 26 de dezembro de 2022, quando foi diagnosticado com septicemia e chegou a ter quadro clínico considerado muito delicado.

No início de janeiro, o hospital divulgou boletim médico infirmando que o quadro infeccioso do diretor estava controlado.

Em 3 de janeiro, a ex-mulher e amiga de Dennis, Deborah Evelyn, divulgou que ele respondia bem aos estímulos neurológicos. "Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo", disse na época.

O que é septicemia

A septicemia consiste em uma infecção generalizada no organismo, provocada por microorganismos como bactérias, vírus ou fungos.

A doença pode atingir apenas um órgão, como o pulmão, por exemplo, mas provocar uma resposta inflamatória em todo o organismo numa tentativa de combater o agente da infecção.

Não existem sintomas específicos. Contudo, geralmente, as pessoas que estão enfrentando uma infecção apresentam febre, taquicardia, respiração mais rápida e fraqueza intensa.