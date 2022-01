De Batman a Avatar, veja a lista completa de filmes com previsão de lançamento em 2022

O ano de 2022 promete grandes lançamentos para os aficionados pela sétima arte. Após o período de maiores restrições devido à pandemia do novo coronavírus, as salas de cinema voltam a ser ocupadas pelo público a partir da exibição de várias produções.

Abraçando os mais diversos gostos, as obras vão do drama à comédia, passando pelo terror e as adaptações de quadrinhos. Dentre as mais aguardadas, estão "The Batman", "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", "Pânico 5", "Avatar 2" e inúmeras produções da Marvel, a exemplo de "Pantera Negra: Wakanda Forever", "Thor: Amor e Trovão" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

Abaixo, você confere a lista completa dos filmes com previsão de lançamento neste ano:

Janeiro

Eduardo e Mônica

A comédia romântica é baseada na famosa música homônima de Renato Russo, da banda Legião Urbana. Em um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice Braga), tendo como pano de fundo uma festa estranha com pessoas esquisitas. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Na Brasília dos anos 1980, esse amor precisará amadurecer e aprender a superar as diferenças.

Previsão de lançamento: 6 de janeiro

Pânico 5

Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério. Além do retorno do trio de protagonistas dos filmes anteriores, o novo longa ainda contará também com elenco formado por Jack Quaid, Jenna Ortega e Melissa Barrera como novidades na franquia.

Previsão de lançamento: 13 de janeiro

Morbius

Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics. Na tentativa de se curar de uma rara doença sanguínea, o cientista Michael Morbius (Jared Leto) acaba infectando a si mesmo com um tipo de vampirismo. Criado por Roy Thomas e Gil Kane, Morbius foi introduzido na primeira edição do HQ, em 1971. Enquanto Jared Leto é o protagonista, Loxias Crown foi anunciado como o antagonista. Por sua vez, a atriz Adria Arjona é a protagonista feminina do longa.

Previsão de lançamento: 21 de janeiro

Fevereiro

Spencer

Inicialmente previsto para estrear nos cinemas brasileiros em novembro do ano passado, "Spencer" chega às telonas nacionais em fevereiro deste ano. O título do longa faz referência ao sobrenome de solteira da Princesa Diana. Ambientado nos anos 1990, o filme mostra Diana (Kristen Stewart) durante o feriado de Natal com a Família Real na propriedade de Sandringham, em Norfolk, Reino Unido. Após rumores de traição e divórcio, a princesa se vê num impasse quando percebe que o casamento com Príncipe Charles já não está dando mais certo, mesmo com os dois filhos.

Previsão de lançamento: 3 de fevereiro

Tarsilinha

Ao ver que a memória da mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde terá que encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona. A animação infantil é uma homenagem à artista plástica brasileira Tarsila do Amaral (1886-1973).

Previsão de lançamento: em fevereiro, embora ainda sem data confirmada

Uncharted

Tom Holland (Homem-Aranha: Longe de Casa) viverá o protagonista do filme, um prelúdio da série de jogos tomando como base a sequência do terceiro jogo, no qual o jovem ladrão Nathan Drake (Holland) encontra o parceiro Victor Sullivan (Wahlberg). Em essência, eles definem os eventos do jogo e toda a franquia. ​Antonio Banderas (Dor e Glória), Sophia Ali (Verdade ou Desafio) e Tati Gabrielle (The 100) também estão no elenco.



Previsão de lançamento: 18 de fevereiro

Março

The Batman

Um dos filmes mais aguardados do ano, "The Batman" é protagonizado por Robert Pattinson (Crepúsculo) e dirigido por Matt Reeves (Planeta dos Macacos - O Confronto). Inspirado pelo movimento noir, a história acompanha o bilionário Bruce Wayne trabalhando como vigilante noturno após o assassinato de seus pais. Mas por conta de uma série de crimes, o herói precisará explorar as habilidades de detetive para salvar Gotham. Jeffrey Wright interpretará o comissário Gordon, Zoe Kravitz será a Mulher-Gato e o ator Paul Dano foi confirmado como o intérprete do vilão Charada.

Previsão de lançamento: 3 de março

Red: Crescer é uma fera

A animação acompanha a história de Mei Lee (Rosalie Chiang), uma garota de 13 anos que de repente se transforma em um panda vermelho gigante quando fica muito animada. Sandra Oh (Killing Eve) dará voz à mãe protetora da personagem, Ming. Autoritária, ela nunca está longe de sua filha, uma triste realidade para a adolescente. A direção é de Domee Shi, cineasta por trás do curta-metragem vencedor do Oscar, "Bao".

Previsão de lançamento: 11 de março

Abril

Sonic 2: O Filme

Após ficar em Green Hills, Sonic quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se junta ao seu próprio coadjuvante, Tails, e juntos embarcarão em uma jornada pelo mundo para encontrar a esmeralda, antes que ela caia em mãos erradas.

Previsão de lançamento: 7 de abril

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

O professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso mago das trevas, Gellert Grindelwald, está se movendo para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele confia ao magizoologista Newt Scamander a missão de liderar uma equipe intrépida de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa, onde eles encontram animais novos e antigos e entram em confronto com a legião crescente de seguidores de Grindelwald. Mas por quanto tempo Dumbledore pode permanecer à margem desses acontecimentos?

Previsão de lançamento: 15 de abril

Maio

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Doutor Estranho deve desempenhar um papel ativo como uma figura central nos Vingadores. No entanto, usando a própria magia para manipular o tempo e o espaço à vontade com um feitiço proibido que é considerado o mais perigoso, ele abriu a porta para uma loucura misteriosa chamada "O Multiverso". Para restaurar um mundo em constante mudança, Strange busca a ajuda de seu aliado Wong, o Mago Supremo, e da Vingadora mais poderosa, a Feiticeira Escarlate, Wanda. Mas uma terrível ameaça paira sobre a humanidade e o universo, muito além de seus poderes.

Previsão de lançamento: 6 de maio

DC Liga dos Super Pets

O filme acompanha Krypto, o Supercão e Superman, amigos inseparáveis, compartilhando os mesmos superpoderes e lutando contra o crime em Metrópolis lado a lado. Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados, Krypto deve convencer um bando de abrigo – Ace, o cão; PB, o porco barrigudo; Merton, a tartaruga; e Chip, o esquilo – a dominar os poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os Super-heróis.

Previsão de lançamento: 22 de maio

Top Gun: Maverick

Na sequência de "Top Gun: Ases Indomáveis", acompanhamos a história de Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. Nessa nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Previsão de lançamento: 27 de maio

John Wick 4

É o quarto filme da franquia de ação com Keanu Reeves, que vive um assassino aposentado que volta a atuar, guiado por uma busca incontrolável de vingança. Precisando lutar contra assassinos sanguinários que o perseguem, John precisará elevar suas habilidades ao limite se quiser sair vivo.

Previsão de lançamento: 27 de maio

Junho

Jurassic World: Dominação

O capítulo final da saga "Jurassic World" mostrará os dinossauros invadindo o mundo dos humanos e as consequências da criação do Jurassic Park. Quando a jovem Maisie é sequestrada por contrabandistas de dinossauros, Owen e Claire saem em busca de encontrá-la e resgatá-la, e sua jornada os leva para um habitat de dinossauros operado por uma corporação global com um plano sinistro que, agora, está sendo investigada.

Previsão de lançamento: 10 de junho

Lightyear

Apresentado por meio da franquia de animações "Toy Story", o personagem Buzz Lightyear ao longo dos anos foi conquistando cada vez mais os fãs por conta da sua versão em brinquedo. Essa animação em forma de ficção científica mostrará, contudo, a história definitiva da origem do personagem – o herói que inspirou o brinquedo – apresentando o lendário Patrulheiro Espacial que conquistou inúmeros fãs ao se tornar a figura amada por Andy e outras crianças.

Previsão de lançamento: 17 de junho

Julho

Thor: Amor e Trovão

Quando a Dra. Jane Foster levanta o místico martelo Mjolnir, ela é transformada na Deusa do Trovão, a Poderosa Thor. Seus inimigos são numerosos, enquanto Asgard sucumbe mais no caos e há uma inquietante ameaça que pode se espalhar pelos Dez Reinos. Ainda assim, sua maior batalha é contra um inimigo muito mais pessoal: o câncer que está matando sua forma mortal.

Previsão de lançamento: 8 de julho

Adão Negro

O ator Dwayne “The Rock” Johnson será o intérprete do protagonista neste longa da DC Films e da Warner Bros. Pictures. O personagem seria inicialmente introduzido ao Universo DC por meio do filme solo do Shazam. Entretanto, após algum tempo, ganhou uma obra própria, com direção de Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Previsão de lançamento: 29 de julho

Setembro

Don’t Worry Darling

O filme segue uma dona de casa infeliz na década de 1950 numa comunidade utópica isolada, no deserto da Califórnia. Quando a mulher descobre um fato perturbador, sua vida aparentemente perfeita é abalada. Direção da também atriz Olivia Wilde, presente em filmes como "Her" e a série "Vinyl", da HBO.

Previsão de lançamento: 23 de setembro

Missão: Impossível 7

Sétimo longa-metragem da série de filmes protagonizada por Tom Cruise, traz no elenco Ving Rhames como Luther Stickell, um agente do IMF membro da equipe de Hunt e seu amigo mais próximo; Simon Pegg como Benji Dunn, um agente técnico de campo do IMF e membro da equipe de Hunt; Rebecca Ferguson como Ilsa Faust, uma ex-agente do MI6 que se aliou à equipe de Hunt durante a Rogue Nation e Fallout; e Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis, uma traficante de armas do mercado negro também conhecida como White Widow, entre outros.

Previsão de lançamento: 30 de setembro

Outubro

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Sequência do longa animado de 2018, em que o jovem Miles Morales ganha poderes aracnídeos e encontra diversas outras versões do Aranha vindas de diferentes dimensões. A animação contará com as vozes de Shameik Moore, como Miles Morales; Liev Schrieber, como um novato vilão a ser retratado; Brian Tyree Henry, como Jefferson Davis; e Mahershala Ali, como Aaron Davis.

Previsão de lançamento: 7 de outubro

Halloween Ends

Ambientada em 2022, a história de Halloween Ends deve apresentar um salto no tempo de quatro anos após os eventos dos dois primeiros filmes. Green revelou anteriormente que o terceiro filme provavelmente incluirá alguns eventos do mundo real, como a pandemia. É de conhecimento que David Gordon Green assumirá novamente a direção, além de assinar os roteiros ao lado de Danny McBride (The Righteous Gemstones) e Scott Teems. A protagonista da franquia, Jamie Lee Curtis, também retornará para reprisar seu papel icônico como Laurie Strod

Previsão de lançamento: 14 de outubro

Novembro

The Flash

Este é o filme solo do herói interpretado pelo ator Ezra Miller, abordando o arco "Flashpoint" das HQs, ao mesmo tempo que explorando o conceito multiverso na linha do tempo alternativa. Uma das novidades sobre o projeto envolve os retornos de Michael Keaton e Ben Affleck como intérpretes do Batman para o longa em duas versões diferentes na trama. Enquanto isso, a atriz Sasha Calle será a intérprete da Supergirl no filme protagonizado pelo velocista escarlate. A direção é de Andy Muschietti (It: A Coisa e It: A Coisa – Capítulo 2)

Previsão de lançamento: 4 de novembro

Pantera Negra: Wakanda Forever

Tanto Wakanda quanto Atlantis são civilizações ocultas com tecnologia avançada e as maiores capacidades militares. Elas decidiram se separar do resto do mundo para sua própria segurança e, de certa forma, por medo. Wakanda temia que sua tecnologia fosse abusada. Alantis temia que os habitantes da superfície viessem profanar a cidade mítica como o fizeram há tantos anos. No entanto, seus medos são ainda mais intensificados quando essas duas nações, uma vez ocultas, colidem uma com a outra. A guerra vai começar.

Previsão de lançamento: 11 de novembro

Creed 3

Continuação do filme "Creed II", com Michael B. Jordan. Além de protagonizar, o ator será o responsável pela direção do projeto. Keenan Coogler e Zach Baylin serão os roteiristas do filme, que por sua vez terá a sua trama baseada em uma história de Ryan Coogler. Tessa Thompson e Phylicia Rashad irão reprisar seus papéis no terceiro filme da franquia.

Previsão de lançamento: 24 de novembro

Dezembro

Aquaman e o Reino Perdido

Ação e aventura. Quando um poder antigo é liberado, Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo da devastação irreversível. A trama do primeiro Aquaman mostrou o protagonista travando uma grande batalha contra o seu meio-irmão por discordar da sua visão e atitudes envolvendo os humanos.

Previsão de lançamento: 16 de dezembro

Avatar 2

Continuação do estrondoso sucesso dirigido por James Cameron, o filme mostra a história da família Sully e o que se faz para manter o clã unido. Jake e Neytiri têm uma família neste filme, e eles são forçados a deixar sua casa, saindo e explorando as diferentes regiões de Pandora, incluindo bastante tempo na água, ou em torno dela.

Previsão de lançamento: 16 de dezembro

Super Mario Bros.

Embora detalhes sobre a trama não tenham sido revelados até o momento, o filme também teve o seu elenco de vozes confirmado. Entre os atores, estão Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Jack Black como Bowse, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek, Fred Armisen como Cranky Kong, e Sebastian Maniscalco como Spike.

Previsão de lançamento: 21 de dezembro



Bônus: Filmes ainda sem data confirmada, mas que serão lançados em 2022

"Desencantada"

Não foram revelados detalhes até o momento sobre qual será a trama trama do filme, mas é de conhecimento que voltaremos a acompanhar uma nova aventura da personagem que viu sua vida virar de cabeça para baixo quando saiu do seu mundo de fantasia animada e se descobriu presa na Manhattan da vida real. "Desencantada" será dirigido por Adam Shankman (Abracadabra 2, Hairspay, Rock of Ages), e terá a atriz Amy Adams novamente como protagonista. Além disso, o ator Patrick Dempsey confirmou que estará na continuação.

"Pinóquio"

Com estreia prevista para o final de 2022, a trama seguirá um boneco de madeira criado pelo velho Gepeto que sonha em se tornar uma criança de verdade. Porém, seu nariz cresce quando conta uma mentira. Tom Hanks (Forrest Gump, Ponte dos Espiões) será o intérprete de Gepeto, enquanto Luke Evans (A Bela e a Fera) foi confirmado no elenco do projeto como o intérprete de Barker, o Cocheiro, sendo este o responsável por levar o protagonista à Ilha dos Prazeres.

"Abracadabra 2"

Também com estreia prevista para o final do ano, o filme tem confirmado o retorno de Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy como as intérpretes das Irmãs Sanderson. O filme de 1993 foi escrito por Neil Cuthbert e Mick Garris e dirigido por Kenny Ortega. A produção original narra o que acontece quando três bruxas ressuscitaram inadvertidamente em Salem, Massachusetts.

"Nope"

O terceiro longa do diretor e roteirista Jordan Peele, responsável pelos enigmáticos "Corra!" e "Nós", será lançado em julho de 2022, mas ainda não teve sua trama revelada.

"Rustin"

A trama do filme, da produtora de Michellle e Barack Obama, é baseada na história real de Bayard Rustin, conhecido ativista dos direitos civis nos Estados Unidos. Rustin foi responsável pela marcha em que o Martin Luther King fez o discurso “Eu Tenho Um Sonho”.