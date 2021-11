Dayane Mello usa faca para rasgar roupa de Rico em 'A Fazenda 13' e vira assunto nas redes sociais

A participante Dayane Mello, do reality show 'A Fazenda 13', virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde de quarta-feira (15), logo após rasgar a roupa de Rico Melquíades, outro integrante do programa.

O desentendimento aconteceu por conta de um embate entre os dois participantes. Na ocasião, Rico expôs diálogos preconceituosos ditos por Dayane, mas a modelo resolveu não deixar barato.

Com raiva, ela tomou uma faca das mãos de Valentina, outra participante, para cortar um dos casacos de Rico. A vice campeã do 'Big Brother Itália', chamado de 'Gran Fratello', fez um corte rápido, sem que ninguém reparasse.

“Dayane, pode parar! Pode parar!”, revidou Valentina, que é ex-assistente de palco do programa do Ratinho, do SBT. Em resposta, Dayane não pareceu arrependida. "Ninguém viu!", disse à aliada sorrindo.

Repercussão nas redes

As opiniões entre os fãs do reality show se dividiram. Enquanto alguns ressaltaram que Rico merecia a ação, outros apontaram a atitude de Dayane como exagerada.

“No lugar dela, eu rasgaria tudo. Ela já aguentou demais ele partindo para cima dela”, escreveu uma das torcedoras da modelo.

Entretanto, as opiniões contra também surgiram rapidamente. "No momento em que se guarda uma faca de cozinha para fingir se proteger, estando em uma casa vigiada 24h por dia, compromete a integridade de qualquer participante", rebateu um usuário do Twitter.

