Danni Suzuki fala de estado de saúde de amigo maquiador: ‘situação bem crítica’

A atriz Danni Suzuki usou o Instagram, domingo (27), para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do maquiador Rico Tavares. O profissional, conhecido por trabalhar com várias celebridades, estava desaparecido e foi encontrado, na quinta-feira (24), entubado em um hospital no Rio de Janeiro.

Danni explicou que os médicos tiraram os sedativos de Rico, mas ele ainda não acordou. “A situação está bem crítica, ainda estamos esperando ele acordar. Ele não acordou. Cada dia que passa, vai ficando mais difícil. Cada dia que passa, as orações precisam se intensificar. Está tudo nas mãos de Deus neste momento. Não tenho boas expectativas senão a minha fé, a nossa fé, a fé de todos que ele ama. Não é moleza”.

Na tarde desta segunda-feira (28), a atriz voltou ao Instagram e disse em tom de desabafo não entender a situação. “É muito difícil entender isso tudo. Voltei para casa ontem para tomar um longo banho e desabei em mil pedaços. Me falta o ar de tanta dor que sinto de ter meu irmão assim. Meu olho hoje nem abre de tão inchado e do dele também não. A falta de compreensão é esmagadora e a angústia da espera é sufocante. Cancelei meus trabalhos, estou em cima das provas da pós, está tudo no ar. Extasiada sem respostas e vendo o relógio girar. Escuto na minha cabeça todo tempo ele me chamar. O telefone não para de chegar mensagens e me dói não ter novidades. Estou aberta ao que Deus decidir, mas estou fervorosa fazendo minhas negociações com Ele. Dilacerada por dentro, mas firme como um samurai na batalha”.

Atropelamento

Danni já tinha contado nas redes sociais que Rico sofreu um acidente e teve fratura na cervical, além de hemorragia no crânio por conta de um traumatismo craniano. O maquiador foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, quando estava a caminho de um trabalho com Letícia Spiller.