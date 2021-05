Corpo de Paulo Gustavo será cremado no Rio de Janeiro

O corpo do ator carioca Paulo Gustavo será cremado no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (6). Ele morreu aos 42 anos, na terça-feira (4), em decorrência de complicações da Covid-19. A cerimônia será restrita a familiares e amigos próximos, segundo nota da assessoria do humorista.

O velório será realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela família do ator carioca e atendido pelo governo do Estado, de acordo com informações do colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo.

Assim como a cremação, o velório será privativo aos familiares, seguindo os protocolos necessários por conta da pandemia do coronavírus.

Diagnóstico da Covid-19 em março

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março, em um hospital particular da Zona Sul no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado por exame positivo para o vírus. De início, as respostas aos cuidados médicos foram boas, mas o artista precisou ser intubado.

Antes das informações sobre a piora na saúde, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal tem dois filhos, os pequenos Romeu e Gael. Desde o anúncio da internação do ator, Bretas utiliza as redes sociais para pedir orações de fãs e seguidores, além de utilizar os perfis que possui como canais de atualização sobre o tratamento do artista.

No domingo (2), a equipe médica relatou uma embolia gasosa disseminada no ator, que causou insuficiência cardíaca e lesões cerebrais.

Nesta terça-feira, em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença. Conforme a nota, a morte ocorreu às 21h12.