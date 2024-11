Conheça Giorgia Paladini, vice-campeã do MasterChef Brasil 2024

A 11ª temporada do MasterChef Brasil chegou ao fim e o público pode conhecer a vice-campeã da competição: Giorgia Paladini. Natural de Blumenau, em Santa Catarina, a cozinheira de 24 anos apresentou um prato cheio de "brasilidade" aos jurados nesta terça-feira (12), e afirmou que "ganhou mais do que perdeu" no programa.

"Consegui superar todos os obstáculos, evoluir e amadurecer, então é uma série de coisas que a gente ganha ao longo do caminho fora o prêmio", declarou em entrevista para a Band.

Apesar do amor pela cozinha, ser uma chef não foi a primeira escolha de Giorgia para a carreira. Em 2018, ela deixou o Brasil para estudar jornalismo em Portugal. Quando concluiu o curso, trabalhou por 3 anos em Berlim, na Alemanha, com redes sociais.

Mesmo com a carreira dedicada à comunicação, a arte de cozinhar nunca deixou a catarinense completamente e por isso ela continuou a prática como um hobby. Porém, tudo mudou quando ela foi demitida do emprego em Berlim e decidiu voltar ao Brasil para se inscrever no MasterChef.

Como foi o desempenho de Giorgia na final?

Legenda: Giorgia usou da coragem e perseverança para chegar até a final Foto: Reprodução/Redes Sociais

No episódio final da temporada de 2024, Giorgia e José Roberto tiveram que preparar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. De início, a competidora escolheu preparar um crudo de peixe com aguachile de acerola e maxixe.

Já para o prato principal, Giorgia serviu uma massa recheada de camarão, chuchu e beurre blanc de vinho do Porto branco. Este prato, em especial, trás referências aos países que ela morou e estudou gastronomia: Brasil, França e Itália.

E para a sobremesa, a catarinense fez um sorvete de tapioca com lírio-do-brejo, manga, curry e crocante de castanha com rapadura. Para a própria participante, o feito representa "um pote de ouro no fim do arco-íris".

Apesar do desempenho elogiado pelos jurados, a vitória do programa foi dada a José Roberto. Giorgia, ao contrário do esperado, não demonstrou tristeza com a vice-liderança e se mostrou grata pelo esforço que teve até a final.

"Para mim, foi muito emocionante poder entregar um menu que tinha exatamente o que eu queria mostrar. É uma oportunidade única, ouvir as avaliações positivas sobre cada detalhe foi o mais incrível de tudo. Foi importante para eu acreditar em mim como cozinheira, que agora é o que eu quero fazer da vida", comemorou.