Conheça Flávia Sampaio, companheira de Eike Batista; casal anunciou nascimento de filha

Flávia Sampaio, companheira de Eike Batista, é advogada, empresária, ex-professora de balé clássico e ex-modelo. O casal revelou, nesta quinta-feira (3), o nascimento de Tyra, a primeira filha deles. Apesar de ser bem-sucedida nas áreas em que atua, ela já foi criticada por manter o alto padrão de vida devido à fortuna do empresário, o que ela nega.

Em bate-papo com a Folha de S.Paulo, Flávia Sampaio disse ser uma mulher que sempre prezou pela independência e tem o próprio dinheiro.

"É óbvio que as pessoas sempre associam tudo o que eu gasto ao dinheiro dele. Só que meu dinheiro não é o dele. Não sou essa pessoa que o povo às vezes acha que eu sou. Levam para esse lado de que, se estou viajando, estou gastando dinheiro do Eike. Não somos casados. Só moramos juntos. E cada um tem sua independência financeira", declarou em entrevista.

Ao lado de Eike Batista há 18 anos, Flavia e o empresário têm dois filhos juntos. O primeiro, Balder, de 8 anos, nasceu em 2013. A segunda, Tyra, veio ao mundo na semana passada.

Os nomes dos dois herdeiros revelam que Flávia e Eike são fãs de mitologia nórdica, haja vista que dentro desse contexto, Tyra simboliza a Deusa do Trovão. Já Balder é irmão de Thor, o Deus do Trovão na mitologia

O primogênito de Batista se chama Thor, furto do relacionamento com Luma de Oliveira. Os dois também tiveram Olin, nome escolhido em homenagem ao enviado do senhor da guerra.