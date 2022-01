Conheça famosos que já ganharam prêmios em sorteios de loterias

Ficar rico é um desejo comum entre os brasileiros. Não é só a população assalariada que imagina planos de viagens e compra de mansões com o dinheiro dos sorteios. Famosos também participam de jogos de loteria e até já ganharam alguns milhões com bilhetes premiados.

André Marques

Legenda: Apresentador ganhou mais visibilidade com o "No Limite" e "The Voice Brasil" no último ano Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador da TV Globo André Marques foi um dos ganhadores na quina da Mega Sena em 2015. Na época, ele levou mais de R$ 19 milhões.

Logo em estreia no comando do programa “Mais Você”, na TV Globo, durante as férias de Ana Maria Braga, a atriz Cissa Guimarães revelou o segredo do apresentador.

George Clooney

Legenda: Americano fez caridade com valor que ganhou em loteria Foto: Reprodução/YouTube

O ator americano George Clooney fez caridade com o prêmio que ganhou na "SuperEnalotto". No ano de 2010, ele comprou mil bilhetes da loteria italiana e conseguiu ganhar no sorteio. Todo o valor ganho foi doado às vítimas de um terremoto que havia atingido o Haiti.

Ex-BBB Paulinha

Legenda: Paula apostou novamente nos últimos anos Foto: Reprodução/Instagram

Quem também foi agraciada com um prêmio de loteria foi a ex-BBB Paulinha. O valor não foi tão alto, somado em R$ 27 mil na quina da Mega da Virada de 2013. Na época, no Facebook, ela chegou a compartilhar uma foto com o bilhete premiado.

"Uma quase milionária. Acertei 5 números na mega da virada hihihi, só faltou o número 14, justo ele que é o número do meu niver e meu número da sorte. Adorei”.

Tom Zé

Legenda: Tom Zé tem 85 anos Foto: Reprodução/Instagram

Natural de Irará, na Bahia, a família do cantor e compositor Tom Zé mudou de vida graças à premiação de uma loteria. Segundo o jornal O Globo, o valor permitiu ao baiano deixar a pequena cidade natal para viver em Salvador, durante a adolescência.