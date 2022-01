Faustão estreia na Band nos primeiros minutos de 2022

Leia o discurso do Faustão íntegra:



"Todo mundo aqui passou pelos maiores perrengues nos últimos tempos. Há um ano eu estava hospitalizado. Aproveito para agradecer, em especial, a minha mulher, meus filhos e médicos. Só a ciência é que tem a resposta para tudo aquilo o que você espera, fora a fé. Com tudo isso é a chance que eu tenho de agradecer as manifestações que eu recebi. É nessa hora dos altos e baixos da vida que você vê com quem pode contar. Claro que a maioria eu sequer imaginava que ia se preocupar tanto comigo como acabou acontecendo. Então aproveito essa virada para dizer que estou aqui cheio de graça com essas duas figuraças que escolhi para dividir a apresentação comigo nessa programação da Band.

Agradecer essas manifestações de carinho, solidariedade, sensibilidade e generosidade. E pronto para novos desafios. Esse time aqui passa tudo isso: sorriso, energia e vitalidade. E isso vai fazer com que todos nós tenhamos forças para, junto com vocês, que são a razão do nosso trabalho, comemorar a grande virada da Band, [que completa] 55 anos da TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes.

Inaugurando o auditório tecnologicamente dos mais modernos de todo país, para mais de 450 pessoas, de segunda a sexta, às 20h30, a partir do dia 17, trazendo informação, emoção, humor, sucesso e muita alegria, que o Brasil está precisando muito disso.

Diretamente do auditório João Jorge Saad, do Morumbi para todo o Brasil. Obrigada, galera. Feliz 2022. Saúde e felicidade."

Telegram



Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn