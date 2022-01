Na fazenda, na praia e no exterior: veja como famosos passam o réveillon

A virada do ano dos famosos aconteceu com amigos e familiares em festas na praia, fazenda e em apartamentos. O roteiro das celebridades brasileiras na virada de ano foi diverso. Atores, cantores e influenciadores digitais entraram 2022 em lugares tradicionais como Copacabana, no Rio de Janeiro, e também em Berlim, na Alemanha.

Veja fotos:

Larissa Manoela

Legenda: Larissa Manoela no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Larissa Manoela postou na virada do ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, e escreveu: "Pode entrar 2022!". Ele ainda usou a hashtag "Viva Suas Verdades".

Sophia Abraão e Sérgio Malheiros

Legenda: Casal passou noite com amigos Foto: Reprodução/Instagram

O casal Sophia Abraão de Sérgio Malheiros passou o réveillon juntinho na companhia de amigos no Rio de Janeiro.

Marcos Majella

Legenda: Humorista escolheu cidade da Alemanha para passar réveillon Foto: Reprodução/Instagram

O ator e humorista Marcos Majella passou a virada do ano na Europa. Acompanhado de amigos, ele passou o réveillon em Berlim, na Alemanha.

"Por aqui já viramos. Desejo saúde pra todos vocês em 2022! E Muita luz em nossos caminhos", declarou o ator no Instagram.

Juliette

Legenda: Juliette mostrou look da virada em série de fotos em rede social Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Juliette passou a virada do ano na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Obrigada 2021, você foi um ano incrível! E 2022… pode chegar porque eu tô pronta!"

Carlinhos Maia

Legenda: Carlinhos Maia e Lucas Guimarães em pousada de luxo na Bahia Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Carlinhos Maia passou a virada do ano ao lado do marido Lucas Guimarães, em Trancoso, na Bahia.

Leonardo e Poliana Rocha

Legenda: Leonardo ao lado da esposa Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Leonardo passou o réveillon em família ao lado da esposa, a jornalista Poliana Rocha, o filho Zé Felipe, em fazenda no estado de Goiás.

"Que venha um novo ano e que a gente viva o melhor dele. Que haja paz, amor, sentimentos e pessoas de verdade", escreveu Poliana Rocha no Instagram.