Conheça Alexandre Machafer, novo affair de Grazi Massafera

Após serem clicados no Aeroporto de Fortaleza na última quarta-feira (28), Grazi Massafera e seu novo affair, o diretor de filmes Alexandre Machafer, estão curtindo um fim de semana de praia no Ceará. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o casal está em um resort de luxo em Aquiraz.

Alexandre Machafer, suposto novo namorado de Grazi, tem 39 anos e atua como produtor filmes independentes.

O carioca lançou o filme bíblico "O Filho do Homem" ,em 2019. Ele também já dirigiu a série "Anos Radicais", uma produção da Fundação Cesgranrio.

Primeiro namoro público após Caio Castro

Dupla foi fotografada no Carmel Charme Resort, que fica na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) nesta sexta-feira (29).

O suposto relacionamento é o primeiro de Grazi em público após o término do namoro de dois anos com Caio Castro.