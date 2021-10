Grazi Massafera curte praia com novo affair em Aquiraz, no Ceará

A atriz Grazi Massafera e o diretor Alexandre Machafer, apontados como um casal, foram fotografados juntos em uma das praias do município de Aquiraz, no Ceará, nesta sexta-feira (29). A informação foi publicada pelo colunista Leo Dias, dois dias após os dois serem flagrados no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Machafer foi apontado recentemente como o novo affair da artista, que terminou o namoro de dois anos com o ator Caio Castro em agosto deste ano. Entretanto, Grazi e Alexandre ainda não confirmaram o envolvimento.

Ainda segundo informações do colunista Leo Dias, o novo casal está hospedado em um hotel de luxo localizado em Aquiraz. Porém, eles não publicaram registros da viagem nas redes sociais.

Envolvimento recente

Alexandre é amigo de Marcella, uma das amigas de Grazi. Os dois teriam se conhecido por meio do contato em comum e têm interagido constantemente nas redes sociais nas últimas semanas.