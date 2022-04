Confira o cronograma desta semana no BBB 22

Esta quinta-feira (14) marca o início da 14ª semana do BBB 22. A nova Prova do Líder ocorre esta noite, com todos os participantes jogando. Com a aceleração das dinâmicas na reta final, a Formação do Paredão já acontecerá na sexta-feira (15).

Nesta semana, a berlinda será quádrupla, segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt. Já no domingo (17), terá a eliminação.

Segundo o cronograma divulgado pelo BBB, amanhã não será realizada a Prova do Anjo.

Formação de Paredão

Durante a formação da sexta, o anjo imunizará alguém e o líder deve indicar dois brothers para ir à berlinda. A votação da casa acontecerá no confessionário.

O menos votado que foi ao paredão tem direito a um contragolpe. Novamente, não acontecerá o Bate e Volta.

Cronograma

Quinta-feira (14): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (15): Formação do Paredão

Formação do Paredão Domingo (17): Eliminação, Prova do Líder e Formação de novo paredão

