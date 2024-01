Com emparedados da semana, veja como foi o Sincerão no BBB 24

O líder da semana, MC Bin Laden, os quatro emparedados, Juninho, Isabelle, Luigi e Alane, e a vencedora da Prova do Anjo, Fernanda, participaram do Sincerão, no BBB 24, nesta segunda-feira (29). A dinâmica estreou neste ano, substituindo o Jogo da Discórdia.

Nesta semana, o público teve a chance de escolher uma das perguntas da atividade. A votação aconteceu no gshow com duas perguntas: "quem é o (a) mais sonso (a) da casa?" e "quem é o (a) mais fofoqueiro (a) da casa?". A mais votada pelo público foi a segunda.

PRIORIDADES DO LÍDER

O Sincerão contou com três etapas. Na primeira, o líder da semana, MC Bin Laden, teve que escolher quem é o seu "fechamento" no jogo, ou seja, a pessoa que ele quer jogar junto até o final.

O funkeiro escolheu Rodriguinho. "Tenho ele aqui como um cara que me aconselha, que troca uma ideia e passa uma visão daquilo que preciso para colocar o pé no chão", declarou.

Na segunda etapa, Bin teve que escolher quem da casa ele quer perto e quem ele quer longe. A dinâmica aconteceu da seguinte maneira: o apresentador Tadeu Schmidt dava dois nomes ao líder e ele tinha que escolher entre eles quem ele quer perto e quem ele quer longe dentro do jogo.

Após Bin escolher uma opção para ficar perto, o apresentador dava um outro nome para ele escolher entre o selecionado na rodada anterior e a nova opção, até que sobrasse apenas um.

Lucas Henrique e Pitel: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Wanessa: Bin escolheu Lucas;

e Wanessa: Bin escolheu Lucas; Lucas Henrique e Yasmin: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Beatriz: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Leidy Ellen: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Marcus Vinicius: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Deniziane: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Matteus: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Davi: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Giovanna: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Michel: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Raquele: Bin escolheu Lucas;

Lucas Henrique e Luigi: Bin escolheu Lucas;

Luigi e Alane: Bin escolheu Lucas;

Luigi e Juninho: Bin escolheu Lucas;

Luigi e Isabelle: Bin escolheu Lucas;

Luigi e Fernanda: Bin escolheu Lucas;

Luigi e Rodriguinho: Bin escolheu Lucas;

PRIORIDADES DO ANJO

Depois, foi a vez de Fernanda participar das mesmas dinâmicas. Na primeira, ela escolheu Giovanna Pitel como seu "fechamento". "Minha amigona, minha irmã. Encontrei um anjinho. Ela me apoia muito, me dá vários conselhos e fluiu uma coisa muito importante", afirmou.

Na segunda etapa, ela também teve que escolher sua preferência entre duas pessoas apresentadas por Tadeu. Veja as escolhas da sister:

Lucas e Rodriguinho: Fernanda escolheu Rodriguinho;

Rodriguinho e Wanessa: Fernanda escolheu Rodriguinho;

Rodriguinho e Yasmin: Fernanda escolheu Rodriguinho;

Rodriguinho e Beatriz: Fernanda escolheu Rodriguinho;

Na quarta vez, a sister afirmou que seguiria com Rodriguinho até o final. Então, o apresentador começou a dinâmica novamente, com novos nomes e sem incluir Pitel e Rodriguinho. Veja as respostas da sister:

Lucas e Wanessa: Fernanda escolheu Lucas;

Lucas e Yasmin: Fernanda escolheu Lucas;

Lucas e Beatriz: Fernanda escolheu Lucas;

Lucas e Leidy: Fernanda escolheu Leidy;

Leidy e Marcus Vinicius: Fernanda escolheu Leidy;

Leidy e Deniziane: Fernanda escolheu Leidy;

Leidy e Matteus: Fernanda escolheu Leidy;

Leidy e Davi: Fernanda escolheu Leidy;

Leidy e Giovanna: Fernanda escolheu Leidy;

Leidy e Michel: Fernanda escolheu Leidy;

Leidy e Raquele: Fernanda escolheu Raquele;

Raquele e Luigi: Fernanda escolheu Luigi;

Luigi e Alane: Fernanda escolheu Luigi;

Luigi e Juninho: Fernanda escolheu Juninho;

Juninho e Isabelle: Fernanda escolheu Juninho;

Juninho e Bin Laden: Fernanda escolheu Juninho;

Quem é o mais fofoqueiro?

Na terceira etapa, o líder, anjo e os emparedados tiveram que dizer quem é o participante mais fofoqueiro da casa. Veja as respostas: