Cinemas, teatros e museus serão fechados durante lockdown em Fortaleza

Equipamentos culturais como cinemas, teatros e museus serão fechados a partir de sexta-feira (5) em Fortaleza, quando se inicia o novo lockdown previsto pelo Governo do Estado e pela prefeitura para conter a pandemia de Covid-19. Pelo menos até o dia 18 de março, data prevista para o fim do decreto no município, as atividades do setor permanecerão paralisadas.

Segundo documento publicado no Diário Oficial do Estado na manhã desta quinta-feira (4), todos os equipamentos culturais, sejam públicos ou privados, não se encaixam na categoria de atividades essenciais neste momento e, portanto, não poderão abrir as portas até o dia estabelecido inicialmente.

Ano passado

Cinemas, teatros e museus foram autorizados a funcionar novamente no mês de agosto do ano passado, logo após Fortaleza manter fase 4 da retomada de atividades econômicas por mais de um mês.

Na época, a condição para a abertura ao público havia sido a manutenção de apenas 35% da capacidade a ser ocupada pelos clientes.

Lockdown em Fortaleza

O novo isolamento rígido em Fortaleza foi anunciado por Camilo Santana em transmissão ao vivo na quarta-feira (3), ao lado do prefeito José Sarto (PDT) e do secretário de saúde, Dr. Cabeto. Segundo o governante, a medida visa conter o crescimento de casos da Covid-19 na Capital.

“Sabemos que não é uma decisão fácil. Sei o quanto isso afeta a economia do Estado. Nos últimos seis anos, o que eu mais lutei foi para que a economia do Estado crescesse, gerasse emprego. Mas, neste momento, a única forma que temos até vacinar a população, é fazer o isolamento social rígido”, afirmou Camilo.