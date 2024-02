Cid Moreira rebate acusação de estupro contra o próprio filho: ‘Está querendo dinheiro'

Cid Moreira, de 96 anos, falou pela primeira vez sobre a acusação de que teria abusado sexualmente do próprio filho adotivo, Roger Moreira, quando ele era criança. "Isso aí já foi julgado e arquivado. Estou encaminhando para 97 anos, não tenho mais condição nenhuma de estar enfrentando essa palhaçada. A Bíblia diz que o filho que insurge contra o pai, merece ser morto", disse Cid em entrevista à Revista Caras.

"Como ele tá a fim de dinheiro, ele fica enchendo o saco. Ele está querendo dinheiro e um pouco de fama. Aí cria essa coisa da mídia falando", complementou o jornalista.

Roger entrou com um processo contra Cid, acusando-o de tê-lo estuprado quando criança. Mas essa não é a primeira vez: já foram cinco tentativas, de acordo com a equipe de Cid. “Ele já tentou várias coisas e perdeu todas as vezes. Ele está insistindo nisso aí há mais de 15 anos”, declarou o ex-âncora do Jornal Nacional.

Antigas ou não, as denúncias só ganharam repercussão nesta terça-feira (6), quando foram divulgadas pelo portal do jornalista Leo Dias.

Segundo Leo, que teve acesso ao processo, o abuso teria acontecido entre os anos de 1990 a 2002. Segundo a defesa da possível vítima, “Cid praticou ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia, reiteradas vezes, com frequência de pelo menos quatro vezes por semana, em mesma condição de tempo, lugar, modo de execução”.

A defesa do filho adotivo alegou também que o jornalista "sequestrou o adolescente e o manteve refém para prática de estupro e, de forma a encobrir a prática de abusos contra a vítima, propôs ação de adoção, para a apresentar socialmente uma explicação".

Cid não tem contato com o filho há cerca de 20 anos. “Não tenho nem interesse em falar com ele. Acho que ele vai morrer falando e não vai resolver nada”, enfatizou.

“Ninguém pergunta a idade dele, nem nada. O cara vai fazer 50 anos. É um cara que está desesperado", finalizou Cid.

Após dar as declarações para a Caras, o jornalista emitiu uma nota pública. Leia na íntegra:

Aos 97 anos de idade, Cid Moreira se depara novamente com uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira, que já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória.

Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros.

O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e “dar amor” agora pede a prisão do mesmo?

Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à Justiça e julgadas. Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira.

Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, térrea e divina, acreditam que, mais uma vez, essa calúnia será desmascarada.