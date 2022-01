Chris Noth é cortado de últimas cenas de 'Sex and the City' após acusações de abuso sexual

O ator americano Chris Noth foi retirado de cenas do episódio final de "And Just Like That", sequência de "Sex and the City", após acusações de abuso sexual relatadas em publicação do Hollywood Reporter. A celebridade nega as acusações.

Em dezembro de 2021, a revista americana publicou as acusações contra Noth, de 67 anos, após duas mulheres anônimas entrarem em contato para relatarem o que passaram com ele.

Uma delas declarou ter sido estuprada por Noth em apartamento de West Hollywood em 2004, depois que ela foi devolver um livro que ele tinha emprestado quando se conheceram na piscina do prédio.

Na época, ela tinha 22 anos na época e precisou de suturas nos ferimentos que sofreu, contou ela ao Hollywood Reporter .

A outra mulher relatou que estava em um encontro com Noth em Nova York, em 2015, quando ele a convidou para voltarem para seu apartamento, onde ele a teria agredido.

Encontros consensuais

Em comunicado, ator falou do tempo em que as histórias contadas aconteceram e negou qualquer tipo de conflito.

"As acusações feitas contra mim por pessoas que conheci há anos, mesmo décadas atrás, são categoricamente falsas. Essas histórias podem ter sido de 30 anos atrás ou de 30 dias atrás — não sempre significa não — essa é uma linha que nunca cruzei. Esses encontros foram consensuais", disse Noth em um comunicado.