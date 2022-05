Chico Pinheiro quer montar escritório de comunicação ou virar motorista de app após saída da Globo

Recém-demitido da TV Globo, onde trabalhou por 32 anos, Chico Pinheiro começou a planejar a vida profissional, mas fora das telinhas. O jornalista pode migrar para a comunicação política ou até virar motorista de aplicativo. A declaração foi dada ao jornal Folha de S. Paulo.

"Montar um escritório de media training para políticos e empresários, ou virar motorista de carro de aplicativo. Adoraria rodar pela cidade, cada hora pegar uma pessoa que eu não sei para onde vai e ouvir a história dela. Adoro dirigir, ouvir histórias, rodar pela cidade", disse.

Chico ainda brincou que o serviço de transporte via app incluiria café ou água aos passageiros. Em contrapartida, ele gostaria de ouvir as histórias dos usuários. "Vou ouvindo tudo e depois registro no meu diário de bordo para contar essas histórias anonimamente, sem identificar ninguém. É uma ideia".

Outro plano, ainda em fase bastante inicial e sem o martelo batido, é reviver o "Sarau", programa musical comandado por ele na Globonews. "Mas ainda é uma ideia", pondera.

"Vou ter um tempo para me refrescar. Como diz aquela música dos Beatles, estou 'Free as a Bird'. Eu me sinto livre como um pássaro".

Saída da Globo

A saída do jornalista da TV Globo foi anunciada na última sexta-feira (29) em um comunicado interno assinado pelo diretor-geral de jornalismo da emissora, Ali Kamel. Segundo o executivo, a decisão ocorreu em "comum acordo" entre as partes.

"Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há vinte anos, para que esse anúncio fosse feito, numa sexta-feira", frisou.