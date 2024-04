Cerca de uma semana após a estreia, 'Fallout' é confirmada para a segunda temporada

Depois de "The Last of Us", "Fallout" tornou-se a mais recente prova de que os jogos de videogame podem transitar (com sucesso) para a televisão. Após apenas seis dias de estreia da primeira temporada da série na Amazon Prime, o serviço de streaming confirmou uma segunda temporada na quinta-feira (18), de acordo com informações do site Omelete.

Nos quatro primeiros dias de lançamento, a trama foi um dos três títulos mais assistidos de todos os tempos na plataforma. Ela também é a série mais vista globalmente desde "Anéis do Poder", segundo informações do site Adoro Cinema desta sexta-feira (19).

"É a história dos que têm e dos que não têm, num mundo onde não há quase nada para ter. 200 anos depois do apocalipse, os tranquilos habitantes dos luxuosos refúgios anti-nucleares veem-se obrigados a regressar ao mundo infernal cheio de radiação que os seus antepassados deixaram", lê-se na sinopse oficial.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner criaram a série e servem como produtores executivos e co-showrunners. Ela também é produzida executivamente por Jonathan Nolan e Lisa Joy (criadores de "Westworld"). A Amazon MGM Studios, responsável pela produção, comemorou a renovação e afirmou que os fãs podem esperar por muito mais na segunda temporada.

Veja também Zoeira Letícia Cazarré relata que filha ficou sem respirar durante intercorrência

Primeira temporada

No trailer da adaptação live-action, tudo começa de maneira similar aos jogos da franquia: um morador do cofre sai de sua casa segura para enfrentar o perigoso mundo pós-apocalíptico. Neste cenário hostil, a personagem Lucy, interpretada por Ella Purnell, vive momentos intensos e icônicos. A obra é repleta de destaques visuais marcantes, como animais mutantes aterrorizantes, cidades em ruínas e a militarizada "Irmandade do Aço".