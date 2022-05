Carol Narizinho é expulsa de carro de aplicativo: 'querem escolher os passageiros'

Mais uma influenciadora digital relatou uma situação inusitada durante uma corrida por aplicativo. Depois de Camila Loures, foi a vez de Carol Narizinho relatar que foi expulsa de um veículo da Uber nesta semana.

Nas redes sociais, a ex-Fazenda relatou que o motorista pediu que ela saísse do carro após o namorado dela, Gustavo Fischer, pedir para fazer a viagem no banco da frente do veículo.

"Recusada pelo Uber, também. O moço mandou a gente descer do carro, porque não pode ir três no carro mais. Olha, os Ubers hoje em dia estão cada dia piores... Eles querem escolher os passageiros!", relatou Carol nos Stories do Instagram.

"Meu namorado não pode ir atrás, ele enjoa, fica mal, a gente acabou de almoçar. E não pode ir na frente. Ele [motorista] simplesmente mandou a gente descer do carro, sair", explicou ela.

Narizinho ainda revelou que o condutor cancelou a corrida e ela precisou solicitar outro motorista do aplicativo.

Expulsão de Camila Loures

A influenciadora Camila Loures fez um desabafo nas redes sociais nesta semana após ser expulsa de um carro por um motorista de aplicativo, na cidade de São Paulo. Segundo a criadora de conteúdo, o condutor pediu que ela se retirasse do veículo após ela solicitar que ele fechasse os vidros do automóvel devido ao frio.

"Nunca passei por isso, que desesperador! Falei: 'Moço, tem como você fechar o vidro, está vindo vento na minha cara e está frio'. Ele disse: 'Não posso fechar, protocolos da Covid'", revelou.

Camila desembarcou e contou ter ficado "desesperada" ao aguardar um novo carro "no meio de uma avenida" da capital paulista.

Momentos após postar o relato nas redes, Camila retirou os vídeos e publicou uma imagem informando estar resolvendo o problema com a Uber.