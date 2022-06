Carol Nakamura pede que não critiquem atitude de filho adotado

Carol Nakamura voltou a falar sobre o filho adotado na madrugada desta quarta-feira (1). Após expor o menino de 12 anos, que decidiu voltar para a casa da mãe biológica antes do processo de adoção ser finalizado, a atriz e apresentadora pediu para que não julgassem a atitude dele.

Segundo contou pelos stories do Instagram, muitas pessoas estão dando apoio em relação ao caso, mas cerca de 10% do retorno que vem recebendo tem sido de críticas e ataques ao menino e sua família biológica.

"Independentemente de ele estar morando comigo ou não, ele continua sendo meu filho na minha cabeça, no meu coração. Ele é um pré-adolescente que não teve educação, não teve regra na infância, óbvio, não se acostumou com isso. Por favor, não julguem nunca a atitude dele!", disse.

"Número dois: não sou contra a adoção. Muito pelo contrário! Sou super a favor, independentemente da minha experiência. Wallace sabe ler, escrever, é inteligente, tem um superpotencial. É frustrante não morar mais com o Wallace, mas é muito gratificante uma criança que chegou sem saber ler, escrever, não estava falando corretamente. Hoje ele sabe ler, escrever, está na escola. Claro que valeu a pena! Eu faria tudo igual. A escolha dele de estar com a família biológica dele... ele ama a mãe dele, a mãe dele tinha saído de uma internação. Tem o fator regras e disciplina, que ele nunca tinha lidado. Claro que pesou na decisão dele. A mãe dele é supergrata, reconhece todas as coisas".

Sem arrependimento

A atriz destacou ainda não estar arrependida da adoção, apenas triste com a situação. "Adoção é a coisa mais linda que pode acontecer na vida, independentemente da parte difícil. Não quer dizer que eu me arrependa. Só quer dizer que estou triste. Ainda tenho dificuldade de entender, porque não vivi como ele. Minha vida, minha infância foram diferentes, então tenho dificuldades do entendimento. Talvez eu nunca entenda, mas eu aceito", disse.

Nakamura também lamentou o fato de estar em um momento de tristeza, ao mesmo tempo, em que as pessoas a julgam por ter uma "ter uma vida mais fácil" e por "ser rica".

"Ter que ler numa situação dessa, de tristeza profunda, que eu sou rica, que faço publipost, que pra mim as coisas são fáceis... Por isso que eu conheci uma família e quis fazer alguma coisa. Diferente, provavelmente, da pessoa que escreveu isso. Quer ter opinião? Tudo certo, de boa, mas agora, neste momento, não façam mais isso! Depois, quando eu der uma recuperada, estiver de boa, sem problemas. Muito obrigada pelos 90% de luz, de paz, de sensibilidade, de amor, de carinho que vocês estão me dando. Muito obrigada mesmo!", finalizou.