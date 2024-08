Carlinhos Maia se pronuncia após vídeo de funcionárias esfregando esterco em influenciadora viralizar

O influenciador Carlinhos Maia se pronunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), após um vídeo de funcionárias do Rancho do Maia aparecerem passando esterco no rosto de uma influenciadora conhecida como Debochada.

“Vocês que seguem já sabem, mas aos que sempre buscam deturpar tudo, a Debochada estava atuando. Ela trouxe as funcionárias para o enredo dela. Ela passa a temporada toda humilhando e mandando nas meninas. No fim, elas se vingam. Inclusive, ideia delas mesmo. Então, relaxem, tem muito teatro aqui, ninguém é obrigado a nada”, iniciou ele.

O Rancho do Maia é um reality show organizado e exibido pelo próprio Carlinhos em suas redes com subcelebridades da internet.

“São quase oito anos tentando me cancelar, não perceberam que não paro nunca? Amo que vocês me deixam ainda mais famoso, mais rico e ainda mais popular. Olha a quantidade de gente que ama e quem odeia. Bem-vindos. Quanto mais vocês reproduzem meus vídeos, mais gente vem e fica”, finalizou.

Na última edição do Rancho do Maia, Carlinhos contou até com a presença de celebridades, como Deborah Secco. Na terça-feira (13), ele exibiu nos Stories uma festa de encerramento do reality com a participação de cantores, como Tony Salles.